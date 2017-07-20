Kurban Bayramı'na 5 kala kötü haber geldi
Kurban Bayramı'na 5 kala kötü haber geldi
Gökten taş gibi dolu yağdı ! Vatandaş canını zor kurtardı...
Gökten taş gibi dolu yağdı ! Vatandaş canını zor kurtardı...
Eşref Kolçak, Harun Kolçak'ın ölümüyle ilgili acı gerçeği açıkladı
Eşref Kolçak, Harun Kolçak'ın ölümüyle ilgili acı gerçeği açıkladı
Maliye Bakanı duyurdu: KDV reformu yolda
Maliye Bakanı duyurdu: KDV reformu yolda
Tatilciler dikkat ! Resepsiyonda hayatının şokunu yaşadı
Tatilciler dikkat ! Resepsiyonda hayatının şokunu yaşadı
Kabus geri dönüyor ! Hafta sonuna dikkat
Kabus geri dönüyor ! Hafta sonuna dikkat
İşsizlik maaşına zam yerine indirim geliyor, sistem değişiyor !
İşsizlik maaşına zam yerine indirim geliyor, sistem değişiyor !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 20 Temmuz 2017 13:49

Kuveyt, İranlı diplomatları sınır dışı etti

Kuveyt, ülkedeki yaklaşık İranlı 15 diplomatı sınır dışı etti.

Kuveyt, İranlı diplomatları sınır dışı etti
A+ A-

Reuters haber ajansı, Körfez ülkesi Kuveyt'in İran ile diplomatik ilişkisinde 'yeni somut adımlar' atmaya karar verdiğini duyurdu. AFP haber ajansı ise Kuveyt'in ülkedeki yaklaşık İranlı 15 diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu. Tahran'ı ülkedeki terör gruplarına destek vermekle suçlayan Kuveyt'in ülkedeki İranlı diplomatların sayısını azalttığı ifade ediliyor.

İran basını ise Kuveyt'in İran'daki kültürel ataşeliğini kapattığı öne sürdü. İran merkezli Mehr Haber Ajansı, kapatma kararıyla birlikte Kuveyt yönetiminin İran'ın bu ülkedeki diplomat sayısını da azalttığını duyurdu.

Kararın, İran'ın Kuveyt'teki El Abdali örgütüyle bağlantısı nedeniyle alındığı belirtildi.
 

diplomatlar , kuveyt , sınırdışı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM