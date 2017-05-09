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  4. 09 Mayıs 2017 18:12

Kuveyt'in yeni havalimanına Türk eli değecek

Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının temeline Türk eli değecek.

Kuveyt'in yeni havalimanına Türk eli değecek
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Yeni terminal binasının temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri el Sabah`ın katıldığı törenle atıldı. Yaklaşık 4,5 milyar dolar teklif ile alınan yeni terminal inşaatı işi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor. 

Limak İnşaat tarafından 2016 yılında sözleşmesi  imzalanan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının temeli,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el  Sabah'ın katıldığı törenle atıldı.

Törende konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir,  işin alınma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteği olduğunu ifade  ederek, Kuveyt’in yeni giriş kapısı olacak, dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster  & Partners tarafından dizayn edilen ve inşaatını üstlendikleri bu önemli  projenin, dünyada eşi benzeri olmayan ikonik bir yapı özelliği taşıdığını  kaydetti.

Limak olarak her projeyi zamanından önce, üstün kalitede bitirmek gibi  bir prensipleri bulunduğunu belirten Özdemir, "Burada da sözleşmede bize tanınan  6 yıl yerine 4 yıl gibi daha kısa bir sürede, yani zamanından çok daha önce ve  layıkıyla bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en modern ve teknolojik  yapılarından biri olacak bu havalimanını, saygıdeğer Kuveyt halkının hizmetine  sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Özdemir, havalimanını tamamlayacak tüm bağlantı projelerinin yapımı  ile de ilgilendiklerine işaret ederek, "İşletmeye de talip olduğumuzu belirtmek  isterim." dedi.

Kuveyt'te yatırım yapmak ve özellikle kamu-özel sektör iş birliği  alanındaki tecrübelerini bu ülkeye taşımak istediklerini aktaran Özdemir, "Bu  sebeple Kuveyt Yatırım Destek Ajansı'nın izniyle yerel bir şirket kurduk. Bu  şirket vasıtasıyla Kuveyt’te yatırım yapmak, Türk ve diğer uluslararası  şirketlere örnek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'TÜRK BAYRAĞINI DÜNYADA DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Nihat Özdemir, temel atma töreninin ardından yaptığı değerlendirmede  ise Limak olarak, havalimanı inşaatı ve işletmesi konusunda önemli projelere imza  attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yeni terminal binasını inşa ettik  ve işlettik. Kosova’da Priştine Havalimanı’nı terminalini inşa ettik ve  işletiyoruz. Senegal Dakar Havalimanı’nı bu yılın sonunda tamamlayıp devreye  alacağız. Mısır'da Kahire Havalimanı'nda ikinci terminal binasının inşaatını  tamamladık. Rusya’da Rostov Havalimanı’nda yeni terminal binası inşaat işini  bitirmek üzereyiz. Yine Rusya’da Volgograd’da bir terminal inşaatı işi aldık.  Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nı inşa eden  konsorsiyumda yer alıyoruz. Limak olarak Türk bayrağını bu anlamda dünyada  dalgalandırmaya devam edeceğiz."

'TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİNİ KUVEYT’E TAŞIYORUZ'

Öte yandan Limak Vakfı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile  Türkiye'de hayata geçirilen "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi", Kuveyt  Üniversitesi ile imzalanan protokolle Kuveyt'e taşınıyor.

Limak Vakfı adına "Kuveyt'in Mühendis Kızları Projesi" protokolünü  imzalayan Vakıf Başkanı Ebru Özdemir de topluma kalıcı bir değer katabilmenin  kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Kendimizi Kuveyt'e karşı  sorumlu hissediyoruz." dedi.

Özdemir, Türkiye'de başarıyla yürüttükleri "Türkiye'nin Mühendis  Kızları" projesini Kuveyt Üniversitesi ile birlikte Kuveyt’e taşıdıklarını  belirterek, "Bütün tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi onlarla paylaşmak  istiyoruz. Amacımız inşa edeceğimiz Havalimanı'nın Kuveytliler tarafından  yönetilmesi ve onlarla birlikte gelecekte başka mega projelere imza atmaktır."  şeklinde konuştu.

TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNÜN YURT DIŞINDA TEK PAKETTE KAZANDIĞI EN BÜYÜK İHALE

Törene, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt  Veliaht Prensi Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir  el-Mübarek el-Hamad es-Sabah'ın yanı sıra iki ülkeden çok sayıda bakan,  büyükelçiler, Kuveytli ve Türk iş adamları ve bürokratlar katıldı.

Temel atma töreninde, Kuveyt halkı ve Kuveyt Emirinin ailesinin çok  sevdiği "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Ertuğrul Bey" karakterini canlandıran Engin  Altan Düzyatan, "Aliyar Bey" karakterini canlandıran Cem Uçan ve dizinin  yapımcısı Mehmet Bozdağ da yer aldı.

Verilen bilgiye göre, 1,312 milyar Kuveyt dinarı (yaklaşık 4,5 milyar  dolar) teklif ile alınan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal inşaatı  işi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük  ihale olma özelliğini taşıyor.

Bütçesi tamamen Kuveyt devleti tarafından karşılanan projede ana  yüklenici olan Limak İnşaat, havalimanının bitmesinin ardından iki yıl süreyle  bakım ve onarım hizmeti verecek. Operasyona geçiş süreci de Limak tarafından  yürütülecek.

Çatısı güneş panelleri ile kaplanacak olan yeni terminal binası, Leed  Gold sertifikası alarak kendi alanında bu sertifikaya sahip en buyuk yapı olmayı  hedefliyor. Toplam 708 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak yeni terminal  binasının çatısına konulacak olan yaklaşık 66 bin güneş paneli 16 megavatlık  kurulu güce sahip olacak.

Kuveyt Havalimanı yeni terminal binası inşaatı ile ilgili kontrat,  geçen yıl mayıs ayında Limak İnşaat tarafından imzalanmıştı. İnşaat süresince  ortalama 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan projede çalışan sayısının 12  bine kadar çıkması bekleniyor. Projeyle birlikte Kuveyt mevzuatının izin verdiği  ölçüde Türkiye'den de önemli miktarda mal ve hizmet tedariki öngörülüyor.

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