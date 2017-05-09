Kuveyt'in yeni havalimanına Türk eli değecek

Yeni terminal binasının temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri el Sabah`ın katıldığı törenle atıldı. Yaklaşık 4,5 milyar dolar teklif ile alınan yeni terminal inşaatı işi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor.

Limak İnşaat tarafından 2016 yılında sözleşmesi imzalanan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın katıldığı törenle atıldı.

Törende konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, işin alınma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteği olduğunu ifade ederek, Kuveyt’in yeni giriş kapısı olacak, dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster & Partners tarafından dizayn edilen ve inşaatını üstlendikleri bu önemli projenin, dünyada eşi benzeri olmayan ikonik bir yapı özelliği taşıdığını kaydetti.

Limak olarak her projeyi zamanından önce, üstün kalitede bitirmek gibi bir prensipleri bulunduğunu belirten Özdemir, "Burada da sözleşmede bize tanınan 6 yıl yerine 4 yıl gibi daha kısa bir sürede, yani zamanından çok daha önce ve layıkıyla bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en modern ve teknolojik yapılarından biri olacak bu havalimanını, saygıdeğer Kuveyt halkının hizmetine sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Özdemir, havalimanını tamamlayacak tüm bağlantı projelerinin yapımı ile de ilgilendiklerine işaret ederek, "İşletmeye de talip olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Kuveyt'te yatırım yapmak ve özellikle kamu-özel sektör iş birliği alanındaki tecrübelerini bu ülkeye taşımak istediklerini aktaran Özdemir, "Bu sebeple Kuveyt Yatırım Destek Ajansı'nın izniyle yerel bir şirket kurduk. Bu şirket vasıtasıyla Kuveyt’te yatırım yapmak, Türk ve diğer uluslararası şirketlere örnek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'TÜRK BAYRAĞINI DÜNYADA DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Nihat Özdemir, temel atma töreninin ardından yaptığı değerlendirmede ise Limak olarak, havalimanı inşaatı ve işletmesi konusunda önemli projelere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yeni terminal binasını inşa ettik ve işlettik. Kosova’da Priştine Havalimanı’nı terminalini inşa ettik ve işletiyoruz. Senegal Dakar Havalimanı’nı bu yılın sonunda tamamlayıp devreye alacağız. Mısır'da Kahire Havalimanı'nda ikinci terminal binasının inşaatını tamamladık. Rusya’da Rostov Havalimanı’nda yeni terminal binası inşaat işini bitirmek üzereyiz. Yine Rusya’da Volgograd’da bir terminal inşaatı işi aldık. Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nı inşa eden konsorsiyumda yer alıyoruz. Limak olarak Türk bayrağını bu anlamda dünyada dalgalandırmaya devam edeceğiz."

'TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİNİ KUVEYT’E TAŞIYORUZ'

Öte yandan Limak Vakfı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile Türkiye'de hayata geçirilen "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi", Kuveyt Üniversitesi ile imzalanan protokolle Kuveyt'e taşınıyor.

Limak Vakfı adına "Kuveyt'in Mühendis Kızları Projesi" protokolünü imzalayan Vakıf Başkanı Ebru Özdemir de topluma kalıcı bir değer katabilmenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Kendimizi Kuveyt'e karşı sorumlu hissediyoruz." dedi.

Özdemir, Türkiye'de başarıyla yürüttükleri "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesini Kuveyt Üniversitesi ile birlikte Kuveyt’e taşıdıklarını belirterek, "Bütün tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi onlarla paylaşmak istiyoruz. Amacımız inşa edeceğimiz Havalimanı'nın Kuveytliler tarafından yönetilmesi ve onlarla birlikte gelecekte başka mega projelere imza atmaktır." şeklinde konuştu.

TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNÜN YURT DIŞINDA TEK PAKETTE KAZANDIĞI EN BÜYÜK İHALE

Törene, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Veliaht Prensi Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah'ın yanı sıra iki ülkeden çok sayıda bakan, büyükelçiler, Kuveytli ve Türk iş adamları ve bürokratlar katıldı.

Temel atma töreninde, Kuveyt halkı ve Kuveyt Emirinin ailesinin çok sevdiği "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Ertuğrul Bey" karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, "Aliyar Bey" karakterini canlandıran Cem Uçan ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da yer aldı.

Verilen bilgiye göre, 1,312 milyar Kuveyt dinarı (yaklaşık 4,5 milyar dolar) teklif ile alınan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal inşaatı işi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor.

Bütçesi tamamen Kuveyt devleti tarafından karşılanan projede ana yüklenici olan Limak İnşaat, havalimanının bitmesinin ardından iki yıl süreyle bakım ve onarım hizmeti verecek. Operasyona geçiş süreci de Limak tarafından yürütülecek.

Çatısı güneş panelleri ile kaplanacak olan yeni terminal binası, Leed Gold sertifikası alarak kendi alanında bu sertifikaya sahip en buyuk yapı olmayı hedefliyor. Toplam 708 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak yeni terminal binasının çatısına konulacak olan yaklaşık 66 bin güneş paneli 16 megavatlık kurulu güce sahip olacak.

Kuveyt Havalimanı yeni terminal binası inşaatı ile ilgili kontrat, geçen yıl mayıs ayında Limak İnşaat tarafından imzalanmıştı. İnşaat süresince ortalama 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan projede çalışan sayısının 12 bine kadar çıkması bekleniyor. Projeyle birlikte Kuveyt mevzuatının izin verdiği ölçüde Türkiye'den de önemli miktarda mal ve hizmet tedariki öngörülüyor.