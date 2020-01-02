Libya tezkeresine Mısır'dan saçma çıkış

TBMM'de bugün oylanan Libya tezkeresi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı... Sadece birkaç yıl önce kanlı bir darbe yaparak Mısır'ı yönetmeye başlayan Abdülfettah Sisi dışişleri bakanlığı aracılığıyla tezkereyi eleştirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Libya tezkeresi ile ilgili bir kınama mesajı yayınladı.



TSK’nın Libya’ya asker göndermesini öngören tezkere bugün TBMM’de oylandı. Oylamadan çok kısa bir süre sonra darbeci Sisi’nin Mısır’ı tezkereyi eleştiren bir açıklama yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Böyle bir hamle Akdeniz bölgesindeki istikrarı olumsuz etkileyecektir” ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunuldu.