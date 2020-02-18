Libya Ulusal Ordusu: ''Türkiye'ye ait gemiyi yok ettik''

Facebook hesabından bir açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini vurduklarını açıkladı. Olayla ilgili henüz Türk yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Bu gelişme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Libya Ulusal Ordusu'nun ateşkesi ihlal ettiği ve Hafter'in durdurulması gerektiği' yönündeki açıklamasından sonra geldi.

Libya Ulusal Ordusu, daha önce de ülke karasularında seyreden Türk mürettebatlı bir gemiyi alıkoyduklarını açıklamıştı.

BM TEMSİLCİSİ: LİMANA SALDIRILDI

Birleşmiş Milletler Libya Temsilcisi Ghassan Salame, başkent Trablus’ta bulunan limana saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Öte yandan Reuters’ın aktardığına göre limanda bulunan bir kaynak ise saldırıdan bir deponun etkilendiğini, herhangi bir gemi hasarı bulunmadığını ifade etti.