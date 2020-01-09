Libya'da darbeci güçler Erdoğan'ın çağrısını reddetti !

Libya Ulusal Ordusu lideri darbeci Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiklerini duyurdu. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ise yaptığı açıklamada ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamışlardı.



Libya Ulusal Ordusu lideri darbeci Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısıyla ilgili açıklama yaptı. Hafter yaptığı duyuruda ateşkes çağrısını reddettiğini açıkladı.

"SALDIRILAR SÜRECEK"

Hafter'in yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Ordusu'nun Rusya ve Türkiye'nin ateşkes inisiyatifini olumlu karşıladıklarını ancak Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürecekleri belirtildi.

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"OPERASYONLAR GENİŞLEYECEK"

Libya Ulusal Ordusu kaynaklarından edinilen bilgilere göre, darbeci Hafter güçlerinin kontrol alanlarını Trablus, Sirte ve Misrata'yı da dahil edecek şekilde genişletmek için operasyonlarına devam edecekleri kaydedildi.

ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ ATEŞKESİ KABUL ETMİŞTİ

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ilişkin açıklama yapmış ve çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını duyurmuştu.

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Libya'daki krize ve başkente yönelik saldırıya ilişkin yapılan açıklama Devlet Yüksek Konseyi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

ERDOĞAN VE PUTİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak basın açıklamasında, Libya'da taraflara ateşkes çağrısı yapılmıştı.

DARBECİ HAFTER 4 NİSAN'DA SALDIRI EMRİ VERMİŞTİ

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.