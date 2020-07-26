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  4. 26 Temmuz 2020 16:56

Libya'da gizli görüşme

İsrail’e yakınlığı ile bilinen Fransız Filozof Bernard-Henri Levy'nin, Libya'ya darbeci Hafter ile görüşmeye geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Libya'da gizli görüşme
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Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere ve YPG/PYD/PKK'ya yaptığı ziyaretler ve İsrail ile yakınlığı ile bilinen Fransız Filozof Bernard-Henri Levy’nin, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile gizli bir görüşme yapmak için Libya’nın Misrata kentine geldiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’nin talebi üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Fransız Filozof Bernard-Henri Levy’nin Misrata ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı.

DHA

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