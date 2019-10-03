Libya'da Türkiye'ye ait bir İHA daha düşürüldü

Al Arabiya'nın aktardığına göre Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmet el-Mismari, "İstihbarat kaynaklarımız bu havalimanlarının Türk yapımı İHA'ların hazırlanması ve saklanması için kullanıldığını bildirdi. Havalimanlarının hangarlarındaki bu bölgelerde İHA'lara füzeler ekleniyordu. Mitika'daki bir, Misrata'daki iki hangar da bu amaçla kullanılıyordu" dedi.

El-Mismari konuşmasının devamında, saptanan hangarların Libya Ulusal Ordusu güçleri tarafından yok edildiğini ifade etti.

Mitika ve Misrata havalimanları, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolü altındaydı.

Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Hafter, geçmişte sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Türkiye'yi düşman olarak gördüğünü söylemişti. Haziran ayında 6 Türk vatandaşı Libya'da alıkonulmuştu.