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  4. 22 Şubat 2020 16:18

Libya'dan flaş karar! Toplantıya katılmayacaklar

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Birleşmiş Milletler'den bekledikleri açıklama gelmeden Cenevre’deki 5+5 toplantılarına katılmayacaklarını açıkladı.

Libya'dan flaş karar! Toplantıya katılmayacaklar
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Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Mişri, BM’den UMH'ye herhangi bir açıklama yapılmadığını, toplantının içeriği ve vizyonunun belirlenmediğini bildirdi.

Karşı taraftan katılacak olan kişilerin kimler olduğunu da bilmediklerini aktaran Mişri, BM'den açıklama gelmeden toplantıya katılmayacaklarını belirtti.

Mişri, Hafter'in sivillere saldırmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) finansal destek aldığını da hatırlattı.

Hafter milislerinin 18 Şubat’ta Trablus Limanı’na yaptığı roketli saldırının ardından UMH, Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını açıklamış, ancak bazı BM yetkilileri toplantıların tekrar başladığına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

AA

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libya , cenevre
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