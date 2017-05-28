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  4. 28 Mayıs 2017 10:26

Libya'ya hava saldırısına onlar da katıldı

General Halife Hafter güçleri Libya'ya yapılan hava saldırılarına katıldı.

Libya'ya hava saldırısına onlar da katıldı
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Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, Mısır ordusunun dün Derne şehrindeki silahlı gruplara yönelik düzenlediği hava saldırılarına katıldığı bildirildi.

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli General Halife Hafter güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır Hava Kuvvetleri'yle birlikte dün Derne şehrindeki "terör gruplarına" yönelik ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Savaş uçaklarının, Derne'nin terör örgütlerinden temizlenmesi için yapıldığı belirtilen söz konusu operasyondan bir süre önce de El-Kaide'ye bağlı bazı noktalara ve mühimmat depolarına dört hava saldırısı düzenlediği bilgisi verilen açıklamada, operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve "terör örgütleri" safında büyük kayıp olduğu kaydedildi.

halife halter , hava saldırısı