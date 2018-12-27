Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar, don, yağmur, fırtına !
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar, don, yağmur, fırtına !
Bankaların eli vatandaşın gırtlağında: Batık kredide büyük artış !
Bankaların eli vatandaşın gırtlağında: Batık kredide büyük artış !
BES'te yeni düzenleme: Ayrılanlar yeniden sisteme dahil edilecek
BES'te yeni düzenleme: Ayrılanlar yeniden sisteme dahil edilecek
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
4 emniyet müdürü görevden alındı, 3 ile vali atandı
4 emniyet müdürü görevden alındı, 3 ile vali atandı
Bomba iddia: Liseler yeniden 3 yıl mı oluyor ?
Bomba iddia: Liseler yeniden 3 yıl mı oluyor ?
Sosyal medyayı karıştıran ''kimlik'' iddiasına açıklama geldi
Sosyal medyayı karıştıran ''kimlik'' iddiasına açıklama geldi
Milyonların beklediği torba yasa Meclis'ten geçti
Milyonların beklediği torba yasa Meclis'ten geçti
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 27 Aralık 2018 07:27

Lübnan, İsrail'i şikayet edecek

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinin BM Elçisi Amal Mudallali'ye, İsrail ihlallerini BM'ye şikayet etmesi talimatını verdi.

Lübnan, İsrail'i şikayet edecek
A+ A-

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün gece Suriye'yi hedef alan hava saldırıları kınandı.

Suriye'nin topraklarını ve egemenliğini savunma hakkına sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak Suriye'yi hedef alan saldırılarını kınama çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan hava sahasını kullanmakla BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, Lübnan'ın BM Elçisi Amal Mudallali'ye, bölgenin istikrarını tehdit eden İsrail ihlallerini BM'ye şikayet etmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Joseph Fenianos da bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ı ve halkını İsrail'e karşı korumak için BMGK'ye acil şikayette bulunma konusunda Başbakan Saad el-Hariri ile mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Lübnan resmi haber ajansı, dün gece yerel saatle 21.50'den itibaren ülkenin güneyindeki En-Nebatiye ve İklim et-Tuffah bölgelerinde İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını duyurmuştu.

AA

lübnan , birleşmiş milletler , israil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM