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  4. 20 Şubat 2018 21:47

Mahmud Abbas'tan flaş Filistin çağrısı

Mahmud Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için bir mekanizma kurulması ve Filistin'de BM'de üye olarak tanınma çağrısında bulundu

Mahmud Abbas'tan flaş Filistin çağrısı
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Mahmud Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitabında, İsrail-Filistin  sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de  üye ülke olarak tanınması çağrısında bulundu. 

Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının 70  yıldır kendi topraklarında acı çekmeye devam ettiğini söyledi.

BM'yi Filistin sorunun çözümünde başarız olmakla eleştiren ve İsrail'i, kendisini ''uluslararası hukukun üstünde gören bir devlet'' olmakla  suçlayan Abbas, İsrail-Filistin sorununun çözümünün tek yolununun ''çok taraflı  uluslararası bir mekanizma kurulması'' olduğunu vurguladı.

Filistin'in BM'de üye devlet olarak tanınması çağrısı da yapan Abbas, ''Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum.'' dedi.

mahmud abbas , filistin , birleşmiş milletler
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