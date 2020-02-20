Mehmetçik, çatışmaların yaşandığı Sarmin'de!

Suriye’ye sınır ötesi sevkıyata devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejiminin Serakib’ten sonraki hedefi olan Sarmin kasabası ile İdlib merkezi arasındaki yolun ortasına tank ve diğer ağır silahların da bulunduğu kapsamlı bir kontrol noktası kurdu.

İntikal sırasında Sarmin'deki TSK askerleri de görüntülendi.

Fransız AFP ajansının servis ettiği görüntülere göre TSK mensupları, İdlib ve Serakib arasındaki Sarmin kasabasına ilerliyor. Görüntülerde ağaçlar altında mevzilenen komandolar ve yolda iki kol halinde yürüyen askerler gözüküyor.

Ayrıca zırhlı araçlar ve tankların da kent merkezinde konumlandığı anlaşılıyor.