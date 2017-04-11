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  1. 11 Nisan 2017 17:15

Mısır makamlarının 'kilise saldırganını' serbest bıraktığı iddiası

Kilise saldırısını gerçekleştiren kişinin DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle daha önce Kuveyt'ten sınır dışı edilerek Mısır'a teslim edildiği ancak burada serbest bırakıldığı öne sürüldü.

Mısır makamlarının 'kilise saldırganını' serbest bıraktığı iddiası
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Mısır'daki kilise saldırganlarından birinin terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu gerekçesiyle Kuveyt'te gözaltına alındığı ancak teslim edildiği Mısır makamlarınca serbest bırakıldığı iddia edildi.

Kuveyt'te yayımlanan El-Kabes gazetesinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında intihar saldırısı gerçekleştiren Ebu İshak el-Mısri, Ekim 2016'da bir şirkette muhasebeci olarak çalışmak üzere Kuveyt'e geldi.

Haberde, "Kuveyt istihbaratı, Mısır istihbarat makamlarından gelen bilgi üzerine Ebu İshak el-Mısri'yi gözaltına aldı. Çok yönlü yapılan soruşturma neticesinde Mısri'nin DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kendisi, yakın akrabaları ve ilişkili olduğu kişiler Mısır emniyetine teslim edilmek üzere sınır dışı edildi." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, Kuveyt emniyet makamlarının, "söz konusu kişinin terör örgütü DEAŞ ve liderleriyle ilişkisi olduğu tespit edildikten sonra Mısır makamlarınca serbest bırakılmasını garipsediği" kaydedildi.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde pazar günü düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

AA

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