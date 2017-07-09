Musul kurtarıldı ! Irak Başbakanı zafer ilan etti

DEAŞ tarafından Haziran 2014 ele geçirilen ve "hilafet"in ilan edildiği kent olan Musul'un geri alınması için Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.



Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen bu gruplara ABD önderliğindeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu hava desteği sağlıyor.

ZAFER İLAN EDİLDİ

Reuters'in haberine göre Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul kent merkezine gelerek askerleri terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarı nedeniyle tebrik etti. İbadi, DEAŞ'a karşı Irak ordusunun zaferini ilan ettiği duyuruldu.

KENT MERKEZİNDE "ZAFER" AÇIKLAMASI

Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonu'nda yer alan habere göre, Irak Başbakanı Haydar Abadi, Musul kent merkezinde Irak güvenlik güçlerini DEAŞ'a karşı elde edilen başarı nedeniyle kutladıktan sonra, kazılan zafer ile ilgili açıklama yapacak.





DOĞU MUSUL OCAK'TA AYINDA KURTULMUŞTU

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen "özgürleştirildiğini" açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu bir mücadele gerektirdi.

Irak ordusu, Ekim ayında yaptığı açıklamada kentte 6 bin DEAŞ'lının olduğunu söylemişti. Şu anda 300 kadarının halen çatışmaya devam ettiği tahmin ediliyor.



İnsani yardım kuruluşları, kentin savaş öncesinde 1,8 milyon olan nüfusunun yaklaşık yarısının 2014'ten bu yana yerinden edildiğini belirtiyor.



Kentte aylardır devam eden yoğun çatışmaların ardından silah sesleri artık iyice seyrekleşti.

Koalisyonun savaş uçakları kent semalarında uçmaya devam ediyor. Ancak bombardıman sona erdi.

Irak güvenlik güçleri hala ufak bölgelerde direnişle karşılaşmalarına karşın DEAŞ'a karşı çoktan zafer kazandıklarını ilan ettiler bile.



Ancak bu zafer ilanı henüz Irak hükümeti ya da ABD önderliğindeki koalisyon tarafından teyit edilmiş değil. Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.