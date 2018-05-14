Nasrallah açıkladı: ''Biz vurduk''

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçen hafta İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik füze saldırısının İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olduğunu söyledi.

Nasrallah, saldırıda Golan Tepeleri'ne 55 füze gönderildiğini söylerken, söz konusu saldırının krizde 'yeni bir evreye' girildiği anlamına geldiğini söyledi.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e yönelik saldırının Suriye ve müttefiklerinin İsrail'e karşı Suriye'yi korumak konusunda 'ulaşacakları seviyeyi' gösterdiğini belirtti.

İsrail ordusu geçen hafta Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıyı Suriye'deki İran güçlerinin yaptığını iddia etmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.