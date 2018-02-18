Netanyahu gösterdi ! ''Test etmeyin''

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a ait olduğunu belirttiği insansız hava aracından geriye kalan bir parçayı elinde sallayarak “Kararlılığımızı test etmeyin” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu.

Geçen hafta ülkesinin hava sahasına girdikten sonra vurulduğunu savunduğu İran menşeli insansız hava aracını gösteren Netanyahu, Tahran’a yönelik sert mesajlar verdi.

“İsrail, boynuna terör urganı dolanmasına izin vermeyecek. Kararlılığımızı test etmeyin” diyen Netanyahu, gerekli görmeleri hâlinde sadece Tahran’ın desteklediği grupları değil, İran’ı da hedef alabileceklerini öne sürdü.

İsrail Başbakanı, İran’ın “dünyaya en büyük tehdit” olduğunu da konuşmasında iddia etti.

İsrail ordusu, Suriye'den havalanan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü ve buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini 10 Şubat’ta duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin Selami, "yalancı" olarak nitelendirdiği Tel Aviv yönetiminin hiçbir açıklamasını teyit etmeyeceklerini söylemişti.