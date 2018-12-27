Netanyahu hakkında flaş iddia: İstifa etmeyecek

Israel Hayom gazetesinde yer alan iddiaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında soruşturma açılması durumunda da istifa etme seçeneğini değerlendirmeyeceği ve bu fikrini yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi.

Gazetenin haberine göre Netanyahu, başsavcının nisan ayı başında düzenlenmesi planlanan genel seçimlerden önce kendisine yönelik bir soruşturma kararı alacağını düşünmüyor.

Netanyahu'nun başkanlığını yürüttüğü The Likud Partisi, gazetede bahsi geçen iddiaları yalanladı ve Netanyahu'nun bir dönem daha başbakanlık koltuğuna oturması sürecinde kendisine yönelik bir dava açılırsa, Netanyahu'nun başbakanlık görevini sürdüreceğini belirtti.

Parti ayrıca hukuka müdahale ettiği iddialarını da yalanladı ve başsavcıya parti kanadından bir talimat verilmediğini söyledi.