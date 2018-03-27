Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail medyası, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yüksek ateş şikayetiyle acil olarak Hadassah Sağlık Merkezi'ne götürüldüğünü ve muayane edildiğini bildirdi.



Y Net News'in aktardığına göre, Netanyahu daha önce geçirdiği hastalığın nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Netanyahu daha önce boğaz enfeksiyonu nedeniyle pek çok randevusunu iptal etmişti.

SORGUDAN BİRKAÇ GÜN SONRA HASTALANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu'nun hastaneye kaldırılmasının, İsrail polisi tarafından eşiyle birlikte hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak sorguya çekilmesinin birkaç gün sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.