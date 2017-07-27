Netanyahu'dan idam cezası sinyali

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsraillilere saldırıda bulunan Filistinlilere idam cezası uygulanmasının zamanı geldiğini söyledi.

Netanyahu, Ramallah'ın doğusundaki Neve Tsuf (Halamiş) yerleşim biriminde geçen cuma bir Filistinli tarafından öldürülen 3 İsraillinin ailesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı ve başbakanlık ofisi tarafından yayımlanan açıklamasında, "Teröristlere idam cezası vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.



Netanyahu, idam cezasının uygulanabilmesi için hakimler arasında bir konsensüs sağlanması gerektiğini ancak hakimlerin hükümetin bu konudaki düşüncesini bilmek istediğini belirtti.



İsrail hukukunda mevcut olan idam cezası, Yahudilerin dini öğretileri nedeniyle uygulanmıyor ve bunun yerine yüzlerce yıla varabilecek hapis cezaları veriliyor.



Ramallah kentindeki Neve Tsuf Yahudi yerleşim biriminde cuma günü düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ömer el-Abd, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail askerleri olayın ardından Abd'ın köyü Kober'in ana girişini kumla kapatmıştı.