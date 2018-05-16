Netanyahu'nun oğlu Türkiye'ye küfür etti

Dünya İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama tepki gösterirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küfür içerikli paylaşım yaptı.



Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yael'den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.

Yael Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F.ck Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı.

Yael Netanyahu paylaşımı yaptıktan bir süre sonra Instagram hesabını kapattı.