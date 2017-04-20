O bölge DEAŞ'tan geri alındı

Musul Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah yaptığı yazılı açıklamada, Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Es-Sevra Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ve bölgedeki binalara Irak bayrağının asıldığını belirtti.

Irak Hava Kuvvetlerinden Yarbay Ziyad Tarık el-Babili ise AA muhabirine, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Er-Rifai Mahallesi'nde DEAŞ'lıların bulunduğu bir binayı hedef aldığını aktardı. Baili, hava saldırısında 17 militanın öldürüldüğünü, 9'unun yaralandığını ifade etti.

Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.