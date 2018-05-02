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  4. 02 Mayıs 2018 22:31

O isim Mossad'ın suikast listesinde !

İsrail'in İran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Muhsin Fahrzade Mehabadi'nin Mossad'ın suikast lsitesinde olduğu iddia edildi.

O isim Mossad'ın suikast listesinde !
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İsrail'in bir kaç yıl önce İran'ın nükleer programının  beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Muhsin Fahrzade Mehabadi'nin isminin suikast listesinde olduğu iddia edildi.

İsrail merkezli internet sitesi Walla'nın eski yabancı istihbarat  servisleri sorumlularının verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, bazı İranlı  bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından  suikast düzenlendiği belirtildi.

Haberde İsrail'in, Tahran'ın nükleer programının beyni olarak  tanımladığı İranlı bilim adamıMehabadi'yi suikast listesine eklediği  öne  sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı  açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir  program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183  CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

Netanyahu açıklamasında Mehabadi'nin ismini de zikretmişti.

AA

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