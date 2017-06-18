O ülkeden Katar için flaş hamle !

AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, Bahreyn'in DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon kapsamında ülkede bulunan Katarlı askerlerin derhal bölgeyi terk etmelerini talep ettiğini söyledi.

AFP'nin haberine göre, Katarlı askerlere Bahreyn'i tamamen terk etmesi için 48 saat süre tanındı. İsmi açıklanmayan yetkili, "Bahreynliler, Bahreyn'deki askeri üsteki yetkili ABD'li generale Katar askerlerinin ayrılmak zorunda olduğunu söyledi" ifadesini kullandı. Yetkili, Bahreyn'de ne kadar Katar askeri bulunduğuna yönelik bir detay vermezken, Katarlı askerlerin 2014 yılından beri bölgede konuşlu olduğu belirtildi.

Katar krizinin patlak vermesinin ardından söz konusu ülkeler Katar'ı Yemen'deki Şii kökenli Husilere karşı Suudi Arabistan'ın liderliğinde kurulan koalisyondan çıkarmışlardı. Bu hamle ile söz konusu ülkelerin Katar'ı DEAŞ'a karşı kurulan koalisyondan da çıkarma niyetinde bulunduğu yorumu yapılıyor.