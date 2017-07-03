O vaiz infaz edildi... Korkunç iddia

Cuma hutbesinde IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ismini zikrederken gözyaşlarına boğulan ve öldüğü sinyalini veren, IŞİD'in baş vaizleri arasında gösterilen Ebu Kuteybe'nin örgüt tarafından infaz edildiği öne sürüldü.

Alsumaria News'in Musul'daki bir kaynaya dayandırdığı haberine göre, cuma hutbesinde Bağdadi'nin ismini zikrederken gözyaşlarına boğulup öldüğü sinyalini veren örgütün baş vaizleri arasındaki Ebu Kuteybe, 'isyana teşvikten' tutuklandı.



İddiaya göre, Telafer'de tutuklanan Ebu Kuteybe, daha sonra da diri diri yakılarak infaz edildi.



Kuteybe'nin cuma hutbesi sırasındaki hali ve infaz edilmesi, Rusya'nın gerçekleştirilen hava saldırıları sırasında Bağdadi'nin büyük ihtimalle öldürülmüş olabileceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi.



Bu durum, Bağdadi'nin Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırısında ölmüş olabileceği yönündeki ihtimali güçlendirdi.



'ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYENLER YAKILACAK'



Alsumaria'ya konuşan yerel kaynak Bağdadi'nin hayatta olup olmadığını sorgulayanların örgüt içindeki liderlik kargaşasını teşvikten 50 kırbaç cezasına çarptırılmasına, öldüğünü söyleyenlerin de diğer örgüt üyelerinin gözleri önünde yakılmasına karar verildiğini aktardı.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Bağdadi'nin ölümünü doğrulayarak IŞİD'in sonunun geldiğini söylemişti.



Daha önce Rus istihbarat kaynakları da Bağdadi'nin öldüğü yönündeki iddiaların doğru olduğunu aktarmıştı.