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  4. 31 Mart 2018 17:55

Ortadoğu'da savaş çanları ! İran'dan Suudilere yanıt geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ''Muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' diyen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a tepki gösterdi.

Ortadoğu'da savaş çanları ! İran'dan Suudilere yanıt geldi
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Kasımi yaptığı açıklamada, ‘’Bu kibirli çiğ yeni yetme ya savaşın ne olduğunu bilememekte, ya tarih okumamış veya kendinden büyük biriyle sohbet etmemiştir’’ dedi.

Kasımi, Suudi Veliahtı'nın sarf ettiği sözler için 'küstahça ve anlamsız' nitelendirmesinde bulundu.

İran’ın tanınmış şairi Saadi Şirazi’nin ‘’Bir şahinle savaşmak isteyen sinek kendi sonunu istemekte’’ şiirini hatırlatarak, Suudi hanedanlığının Farsça tercümanlarından dikkatli bir şekilde bu şiiri kendisine çevirmelerini istedi.

ABD temasları kapsamında Wall Street Journal'a konuşan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' ifadelerini kullanmışt.

suudi prens , iran
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