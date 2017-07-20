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  4. 20 Temmuz 2017 17:22

Ortadoğu'da yeni kriz ! Sınır dışı ediyor...

Kuveyt, İran Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 gün süre verdi.

Ortadoğu'da yeni kriz ! Sınır dışı ediyor...
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Reuters haber ajansı, Kuveyt'in İran Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 gün tanıdığını duyurdu. AFP haber ajansı ise Kuveyt'in ülkedeki yaklaşık İranlı 15 diplomatı sınır dışı ettiğini yazdı. Tahran'ı ülkedeki terör gruplarına destek vermekle suçlayan Kuveyt'in ülkedeki İranlı diplomatların sayısını azalttığı ifade ediliyor.

BÜYÜKELÇİYE 48 GÜN TANINDI

İran merkezli ISNA haber ajansı, "Suudi Arabistan'ın müdahaleci politikalarının baskısı altında ve İran'ın müdahalesi yalanı nedeniyle Kuveyt İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Aliraze Enayati'nin 48 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini duyurdu" ifadesini kullandı. 

ÖRGÜT BAĞLANTISI SUÇLAMASI

İran basını ise Kuveyt'in İran'daki kültürel ataşeliğini kapattığı öne sürdü. İran merkezli Mehr Haber Ajansı, kapatma kararıyla birlikte Kuveyt yönetiminin İran'ın bu ülkedeki diplomat sayısını da azalttığını duyurdu.

Kararın, İran'ın Kuveyt'teki El Abdali örgütüyle bağlantısı nedeniyle alındığı belirtildi.

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