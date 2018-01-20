PKK Afrin için Rusya'dan yardım istedi !

Türkiye Afrin operasyonunun hazırlıklarının son aşamasına geldi.Türkiye Afrin'e girerse Terör örgütü PKK/PYD'ye büyük bir darbe vurulmuş olacak. Çünkü Afrin terör örgütünün üssü konumunda. Paniğe kapılan PKK Türkiye'nin Afrin'e girmemesi için Rusya'dan yardım istedi.

Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, Rusya'nın araya girerek Türkiye'nin Afrin operasyonuna engel olmasını istedi.



Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra yeni bir operasyon için harekete geçti.

ADIM ADIM AFRİN



Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının elinde bulundurduğu Afrin'i terörden temizlemeyi hedefleyen TSK, sınıra sevkiyatlarına devam ediyor.



KANDİL'DE PANİK



TSK'nın yaptığı harekat hazırlıkları Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de büyük bir endişeye neden oldu.



RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ



Korkulu bir şekilde bekleyen PKK elebaşı Murat Karayılan, çareyi Rusya'dan yardım istemekte buldu.



Teröristbaşı Karayılan, Rusya'nın hava operasyonları için Türkiye'ye izin vermemesini istedi.



Türk komandolarının, bölgeyi terörden temizleyeceğinin farkına varan teröristbaşı, Rus yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmemesi gerektiğini söyledi.