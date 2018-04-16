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  4. 16 Nisan 2018 19:48

PKK Aliko'nun oğlunun evini bastı !

YPG/PKK, Suriye Kürt Ulusal Konseyi eski başkanı Bıro ve üst düzey yöneticisi Aliko'nun oğlunun evini bastı.

PKK Aliko'nun oğlunun evini bastı !
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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) eski başkanı İbrahim Bıro'nun yakınlarını alıkoydu. Haseke'nin Kamışlı ilçesindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, ENKS'nin eski başkanı İbrahim Bıro ve üst düzey yöneticilerinden Fuat Aliko'nun oğlunun Kamışlı'daki evlerine baskın yaptı. Baskında, Bıro'nun evinde kalan kız kardeşi, kız kardeşinin eşi ile çocukları kaçırıldı.

 Terör örgütü YPG/PKK, mensuplarına Bıro ve Aliko'yu da Afrin yerel meclisinin kurulmasındaki rolleri nedeniyle yakalama talimatı vermişti. Öte yandan ENKS, bugün sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, YPG/PKK'lıların, üyelerinden Faysal Yusuf ve Nimet Davut'u geçen hafta evlerinden zorla alarak kaçırdığını duyurmuştu. Açıklamada, örgütün Zeytin Dalı Harekatı karşısında Afrin'deki başarısızlığını örtmek için baskısını artırdığı ifade edilmişti.

Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, geçen hafta kendi kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis kurmuş, ENKS de buna destek sağlamıştı.

AA

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