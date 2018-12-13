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  4. 13 Aralık 2018 14:49

PKK'lı teröristlerin kazdığı tüneller başlarına çöktü

Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, TSK'nın olası askeri harekatına karşı PKK'lı teröristler tarafından kazılan tüneller yağış nedeniyle çöktü.

PKK'lı teröristlerin kazdığı tüneller başlarına çöktü
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup teröristin öldüğü belirtildi. 

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD'li teröristin öldüğü öne sürüldü. Meydana gelen göçükler sonucu bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu.











DHA

tünel , terörist , pyd , pkk
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