PKK/PYD'li teröristinlerden bombalı saldırı: 8 ölü, 20 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.

Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi çok sayıda kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı."