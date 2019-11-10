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  4. 10 Kasım 2019 16:15

PKK/PYD'li teröristinlerden bombalı saldırı: 8 ölü, 20 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristler bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 8 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

PKK/PYD'li teröristinlerden bombalı saldırı: 8 ölü, 20 yaralı
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.

Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi çok sayıda kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı."

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