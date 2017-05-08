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  4. 08 Mayıs 2017 22:13

PKK'yı korku sardı ! ''Tünel kazıyorlar...''

Peşmerge sözcüsü, PKK'nın Türk jetlerinden korunmak için tünel kazdığını iddia etti.

PKK'yı korku sardı ! ''Tünel kazıyorlar...''
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Türk savaş uçaklarının PKK'nın üs edinmek istediği Sincar'ı vurmasının ardından terörist örgütün hava saldırılarından korunmak için Sincar'da tünel kazdığını ileri sürüldü.

Türk savaş uçaklarının Sincar'ı vurmasıyla büyük kayıp veren terör örgütü PKK, Sincar'da tutunmaya çalışıyor.

Özellikle büyük kayıp verdiği son hava saldırısından sonra PKK'nın bölgede tüneller kazdığı iddia ediliyor. PKK'nın özellikle Sincar Dağı ve çevresindeki Kersi, Bari ve Serdeşt bölgelerinde tünel kazdığı belirtiliyor.

Sputnik'e konuşan Peşmerge sözcüsü Xelil Şivan, "PKK militanları Türkiye'nin hava harekatından korktuğu için Şengal'de 5 tünel kazdı. Tünelleri Sincar kenti ve çevresinde kazdı. PKK militanları şimdi tünellerde kalıyor. Türkiye yeniden bir hava harekatı yapacak diye duyduk ama kesin birşey diyemeyiz" diye konuştu. 

peşmerge , türk jeti , tünel , pkk