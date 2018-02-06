PKK/YPG Afrin'de zehirli gazla saldırdı !
PKK/YPG Afrin'de zehirli gazla saldırdı !
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  4. 06 Şubat 2018 23:24

PKK/YPG Afrin'de zehirli gazla saldırdı !

Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG'li teröristler zehirli gazla saldırdı. Gazdan etkilenen Özgür Suriye Ordusu mensubu 7'si ağır 20 kişi tedaviye alındı.

PKK/YPG Afrin'de zehirli gazla saldırdı !
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Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin saldırısında zehirli gazdan etkilenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 7'si ağır, 20 kişi tedaviye alındı.
 
Afrin'in Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından saldırı düzenlendi. İddiaya göre saldırıda teröristler zehirli gaz kullanıldı. Olayda ÖSO'nun 20 mensubu zehirli gazdan etkilendi. Bölgedeki sahra hastanesine kaldırılan ÖSO mensupları tedaviye alındı.

KLOR GAZI İDDASI

Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda klor gazı kullanıldığını ileri sürdü.

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