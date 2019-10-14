PKK/YPG ile Suriye hükümeti anlaştı: İşte anlaşmanın detayları...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin güney sınırlarını teröristlerden arındırmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı birinci haftasını doldurmak üzereyken, Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yapılan bir mutabakat, ulusal ve uluslararası basının öncelikli gündem maddesi oldu.

Suriyeli bağımsız gazeteci Danny Makki, SDG ile Suriye hükümeti arasındaki anlaşmanın ana hatlarını şu şekilde özetledi:

SDG FESHEDİLECEK

- Suriye Demokratik Güçleri (SDG) feshedilecek ve Kürtlerin kontrolündeki tüm silahlı kuvvetler Rusya'nın desteklediği Suriye'nin 5. Taaruz Kolordusu'na katılacak. (2015'teki müdahaleden bu yana Rus askeri personeli tarafından eğitilen, donatılan ve desteklenen 5. Taarruz Kolordusu, Rusya - Suriye - İran - Irak koalisyonu arasındaki işbirliğinin zirvesi olarak kabul ediliyor.)

ÖZERKLİK GÜNDEMDE

- Kürt güçleri ve Suriye devleti arasındaki anlaşma uyarınca, Kürtlerin, özerklik de dahil olmak üzere tüm hakları, yeni Suriye Anayasası tarafından güvence altına alınacak.

- Suriye ve Kürt güçleri tarafından Afrin dahil Suriye’nin kuzeyindeki diğer sahalarda ortak koordinasyon geliştirilecek (İdlib hakkında bilgi yok).

KUZEYDE DEVLET OTORİTESİ YENİDEN TESİS EDİLECEK

- Suriye ordusu hızlı bir şekilde Münbiç ve Kobani'ye girecek. İşbirliği, Kamışlı ve diğer ortak alanlarda da devam edecek. Nihayetinde, tüm sınır bölgeleri ve yönetim merkezleri Suriye hükümeti tarafından devralınacak.

- Kürt temsilciler, yeni bir anayasa oluşturulup yeni bir hükümet kuruluncaya kadar, önümüzdeki bir ay içinde, Suriye'nin kuzeyindeki geçiş dönemini kolaylaştırmak için hükümette bazı resmi roller üstlenmeye başlayacak.

- Suriye ordusunun, Rakka’nın anahtarı konumunda olan ve büyük çapta bir askeri üs ve bir baraja ev sahipliği yapan Tabka’da da kontrolü ele alması da anlaşma kapsamında. Suriye ordu güçlerinin bu sabah ilçeye asker çıkardığı söyleniyor.

- Rusların günler önce Şam yönetimine başka bir Kürt planıyla geldiği ancak SDG’den daha fazla taviz koparmak isteyen Suriye hükümetinin bu planları reddettiği de gelen bilgiler arasında.

KÜRTLER ŞAM'DAKİ YÖNETİME DAHİL OLACAK

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan Makki, ülkenin enerji kaynaklarının önemli kısmını barındıran Deyrizor'un statüsüne ilişkin olarak, "Deyrizor henüz tam olarak tartışılmış değil ancak petrol ve gaz gibi enerji kaynaklarının kademeli olarak Şam'a devredileceği ve (gelirin) paylaşılacağı açıktır" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin lağvedileceğine dikkat çeken Makki, söz konusu unsurların Suriye ordusuna entegre edileceğini belirtti. Makki bu konuya ilişkin olarak, "Kürt liderliği, Şam'daki yönetime dahil olacak, kendi bölgelerinde son söz hakkına sahip olacaklar ancak Suriye devleti büyük üsler, gümrük kapıları ve idari binalarda tam kontrol hakkına sahip olacak" dedi. Makki ayrıca, sürecin Rusya Federasyonu aracılığıyla yürütüleceğini de sözlerine ekledi.