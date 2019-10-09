PKK/YPG Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatı, hava operasyonlarıyla resmen başlarken, bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD ve uluslararası koalisyondan ‘uçuşa yasak bölge istedi.

Reuters’ın geçtiği açıklamaya göre SDG, ‘Türkiye’nin saldırılarından korunmak için uçuş yasağı getirilmesini’ talep etti.

Açıklamada, ‘SDG’nin ABD’yle Türkiye arasında varılan güvenlik mekanizması anlaşmasına iyi niyetle uyduğu, bu durumun bölge halkını savunmasız bıraktığı’ ifadeleri kullanıldı.