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  4. 09 Ekim 2019 20:52

PKK/YPG Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi

Terör Örgütü YPG'nin çatı grubu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin hava saldırılarıyla başlayan harekatına karşı ABD'den uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istedi.

PKK/YPG Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi
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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatı, hava operasyonlarıyla resmen başlarken, bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD ve uluslararası koalisyondan ‘uçuşa yasak bölge istedi.

Reuters’ın geçtiği açıklamaya göre SDG, ‘Türkiye’nin saldırılarından korunmak için uçuş yasağı getirilmesini’ talep etti.

Açıklamada, ‘SDG’nin ABD’yle Türkiye arasında varılan güvenlik mekanizması anlaşmasına iyi niyetle uyduğu, bu durumun bölge halkını savunmasız bıraktığı’ ifadeleri kullanıldı.

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