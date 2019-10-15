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  4. 15 Ekim 2019 20:41

PKK/YPG'den hain saldırı: 6 sivil öldü, 15 sivil yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

PKK/YPG'den hain saldırı: 6 sivil öldü, 15 sivil yaralı
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Ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Sacu Nehri civarındaki köylerden, askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin Mirze, Tel Ali ve Şuayip köylerini ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

6 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Terör saldırılarında, 6 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

Azez ilçesine, YPG/PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen 4 topçu saldırısında ise 2 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine, dün gece düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaralanmıştı. 

AA

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