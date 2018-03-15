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  4. 15 Mart 2018 11:58

PKK/YPG'nin sözde bakanı infaz edildi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü PKK/PYD'nin sözde enformasyon bakanı ve Afrin konusunda Esed'le yapılan görüşmeleri yürüten isim olan Ömer Alluş, Tel Abyat'ta ki evinde ölü bulunduğu iddia edildi.

PKK/YPG'nin sözde bakanı infaz edildi
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü PKK/PYD'nin sözde enformasyon bakanı ve Afrin konusunda Esed'le yapılan görüşmeleri yürüten isim olan Ömer Alluş, Tel Abyat'ta ki evinde ölü bulunduğu iddia edildi.

Tel Abyat'taki evinde ölü bulunan Ömer Alluş'un, geçtiğimiz 20 günlük süreçte Halep ve Şam'da yürüttüğü görüşmelerin başarısızlıkla sona ermesin müteakip PKK tarafindan 2 gün önce Tel Abyat'a çağrıldığı bildirildi. Alluş'un, başarısızlıklarından dolayı örgüt tarafından infaz edildiği iddia ediliyor.

Tel Abyat ve Rakka işgali öncesi kurulan sözde PKK yerel meclislerinin de başkanlığını yapan Ömer Alluş, aynı zamanda örgütün enformasyon bakanı olarak da görev yapıyordu.

'Kobani' olayları olarak bilinen iki terör örgütünün (DEAŞ-PKK/PYD) karşı karşıya geldiği çatışmalarda bölgede TEM-DEM (SDG) Dış İlişkiler sorumlusu olarak görev yapan Ömer Alluş DEAŞ-PKKPYD arasındaki görüşmeleri idare etti. Kandil tarafından bölgeden kaçırılan Ömer Alluş'un ilk önce Rakka Halk Konseyi üyeliği daha sonra terör örgütü PKK/PYD'nin sözde enformasyon bakanı olarak görev yaptığı biliniyor.
 
 

Akşam

infaz , ypg , pkk
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