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  4. 26 Mart 2018 17:34

Prens izin verince çarşafları çıkardılar !

Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman'ın kara çarşaf giymeyebileceğini açıklamasının ardından kadınların başlarını açtığı görüldü.

Prens izin verince çarşafları çıkardılar !
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Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman'ın kadınların kara çarşaf giymeyebileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra başkent Cidde'de düzenlenen bir festivalde kadınların başlarını açtığı görüldü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz hafta ülkede kadınların "saygılı ve edepli" giyinmeleri durumunda kara çarşaf giymemeyi tercih edebileceklerini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası geçtiğimiz günlerde Cidde'de düzenlenen çizgi roman festivalinde kadınlar adeta bir kıyafet devrimi başlattı.

REFORM SÜRECİNE GİRDİLER

Prens Muhammed bin Salman'ın veliaht ilan edilmesiyle reform sürecine giren Suudi Arabistan'da kadınlara araba kullanmaktan tek başına koşmaya kadar birçok "özgürlük" tanınmıştı.

BAŞINI AÇANLAR BİLE VARDI

Prens Salman geçen hafta artık kadınların çarşaf giymek zorunda olmadığını söylemişti. Cidde'de önceki gün çizgi roman festivali düzenlendi. Festivale katılan kadınların daha "modern" giyindiği hatta bazılarının başını bile açtığı görüldü.

suudi arabistan , selman , çarşaf
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