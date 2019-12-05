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  4. 05 Aralık 2019 21:21

Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesi olan Rasulayn'da bombalı araç saldırısı yapıldığını ve 2 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 sivil hayatını kaybetti
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MSB, Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn’da bombalı aracın patlatılması sonucu iki sivilin hayatını kaybettiğini, 10’dan fazla sivilin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn’da bombalı aracın patlatılması sonucu iki sivilin hayatını kaybettiğini, 10’dan fazla sivilin de yaralandığını duyurdu.

MSB’nin twitter hesabından yapılan açıklamada, bombanın patlamasından sonraki ana ait bir görüntüye de yer verilirken, patlamadan, YPG sorumlu tutuldu. Bakanlığın açıklamasında, ‘YPG’nin IŞİD benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürdüğü’ belirtildi.

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