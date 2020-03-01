Ruhani Erdoğan'a İdlib çağrısı !

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde "İdlib'deki masum insanlar korunmalı" çağrısında bulundu. Ayrıca Ruhani, Erdoğan’a İran, Türkiye ve Suriye liderlerinin bir zirve toplantısında bir araya gelmesini önerdi.



Ruhani ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran devlet televizyonu, telefon görüşmesinde Ruhani’nin Erdoğan’a İdlib’in durumunun çok karışık olduğunu söylediğini belirtti. Ruhani, ayrıca “İdlib’deki masum insanlar korunmalı” çağrısında bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre, Ruhani, görüşmede İdlib’de “kökünden sökülmesi gereken tehlikeli teröristlerin” olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN’A ESAD İLE ZİRVE TEKLİFİ

Ruhani, telefonla görüştüğü Erdoğan'a İran, Türkiye ve Suriye liderlerinin bir zirve toplantısında bir araya gelmesini önerdi.

Ruhani ayrıca Türkiye-Rusya-İran’ın kurduğu Astana sürecinin önemine de vurgu yaparak, Türk, Rus ve İran liderlerinin bir araya geleceği zirve toplantısına Tahran'ın ev sahipliği yapabileceğini de söyledi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada “Erdoğan ile Ruhani’nin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı” denildi.

PUTİN İLE RUHANİ GÖRÜŞTÜ

Kremlin'in basın ofisinden yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Telefon görüşmesinde liderler Suriye’ye ilişkin Astana üçlüsü olarak varılmış olan anlaşmaların tamamıyla uygulanması gerektiğini kaydetti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün Sayın Putin’e de söyledim ‘Üs kuracaksanız yine kurun. Ama bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın’ dedim. Rusya’nın Suriye’de menfaatleri nedir inanın bunu çözebilmiş değiliz” ifadelerini kullanmıştı.