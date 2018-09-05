''Rus hava üssüne saldıran 47 İHA imha edildi''

Rusya Savunma Bakanlığı Resmi Temsilcisi İgor Konaşenkov, son bir ayda Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssüne saldıran 47 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.



Konaşenkov yaptığı açıklamada, Salı gece saatlerinde Hmeymim hava üssünün füze araçları ile teröristlere ait iki İHA'nın imha edildiğini ve böylece son bir ayda imha edilen İHA sayısının 47'ye ulaştığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiye göre, aynı gün içinde Rus hava grubunun dört uçağı, Hmeymim hava üssünden İdlib’de El Nusra terör örgütünün yapılarına ve İHA'ların saklandığı yaşam alanları dışındaki cephaneliklere ateş açtı.



Açıklamaya göre, iki çok fonksiyonlu SU-34 savaş uçağı, El Nusra teröristlerinin İHA'ları ve patlayıcı maddeleri depoladığı binaları yerle bir etti. Ayrıca SU-35S çok amaçlı uçakları da teröristlerin füze komplekslerinin saklandığı depoyu imha etti.



Açıklamada, "Rus uçakları sadece belirlenen ve birçok kanal tarafından doğrulanan terör örgütlerinin yaşam noktalarının dışında bulunan yapılara ateş açtı" denildi.