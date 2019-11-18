Rus komutan YPG paçavrasıyla poz verdi

Amerika'nın çekildiği Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse Rusya yerleşti. Devir teslime katılan Rus komutan ise gözlerden kaçmadı. Türk askerleriyle birlikte poz veren komutan şimdi de YPG bayrağıyla görüntülendi.

RUS KOMUTANDAN PAÇAVRALI POZ

Rus bayraklı askeri konvoy Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi. Bir Rus komutanın, terör örgütü YPG/PKK mensubu Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi.

RUSYA VE YPG BAYRAĞI BİR ARADA

Bu esnada, Rus komutan ve söz konusu teröristin, Rusya bayrağı ve örgüt flamasını değiş tokuş etmesi dikkati çekti.

ORTAK DEVRİYEYE KATILMIŞTI

Rus komutan ise Soçi mutabakatı kapsamında anlaşmaya varılan ortak devriyede yer almıştı. Türk askerleri ile birlikte beraber görüntülenen komutan, devriyeye katılmıştı.

ABD ÜS KURDU

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.

Bu arada, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim kontrolündeki Kamışlı havaalanının yakınında kullandığı bir binanın çevresini genişlettiği öğrenildi.

20 kadar Rus askeri danışman, onlarca asker ve zırhlı araçla önceki gün bölgeye intikal etti.