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  4. 06 Şubat 2020 00:16

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus yuçakları İdlib'in doğusundaki Cidarya köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü
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Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus uçaklarının İdlib’in doğusundaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus uçakları İdlib’in doğusundaki Cidarya köyüne hava saldırısı düzenledi.

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus uçaklarının İdlib’in doğusundaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus uçakları İdlib’in doğusundaki Cidarya köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, hava saldırısında 3’ü kadın, 1’i çocuk olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin de yaralandığını açıkladı.


 

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