Rus ve İran destekli güçler arasında çatışma

Suriye'de Beşşar Esed rejimi için savaşan Rusya ve İran destekli gruplar arasında çatışma çıktı.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimine bağlı ve Rusya destekli "Kaplan Güçlerinin 5. Birliği" ile Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasında ve İrandestekli "4. Fırka" arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar, Hama ilinin kuzeybatı kırsalındaki Şatha, Bredic, Haydarayye, İnnab köylerinde yaşanıyor. İki grubun bölgedeki Skeylbiyye, Araştırma Merkezi ve El Ibır isimli geçiş noktalarına askeri sevkiyatları sürüyor.

Yerel kaynaklar çatışmaları, İran'ın bölgedeki etkisini azaltmaya yönelik bir girişim olarak nitelendiriyor.

Çatışmalarda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu öğrenildi.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şiddetli çatışmalarda zaman zaman ağır silahlar kullanılıyor. Çatışmalar, askeri muhaliflerin kontrolündeki köylere de sirayet ediyor. Rejim aynı zamanda bu çatışmaları gizlemek için sivil yerleşimlere top ve tank atışları düzenliyor." dedi.

Beşşar Esed rejimi, uzun süredir Suriye'de muhaliflere karşı operasyonlarını kendi ordusu vasıtasıyla değil, esas olarak İran destekli yabancı terörist güçlerle yürütüyor. Bu gruplar halihazırda en yoğun olarak İdlib, Şam, Humus, Deyrizor kırsalı ve özellikle Lübnan sınırında konuşlu bulunuyor.



Rusya ise rejimin kara güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği veriyor. Humus'un Tedmur ilçesini (Palmira) terör örgütü DEAŞ'tan temizleme operasyonunda aktif rol alan Rusya destekli kara güçleri, Dera ve Doğu Guta'da güvenliği sağlıyor.