Rus ve Suriyeli birlikler saldırıya başladı

Suriye'ye yakın haber kaynaklarına göre, Rus komandoları, Suriye ordusuna bağlı birlikler ve müttefik kuvvetleri; Hama doğusunda IŞİD’e karşı kritik bir saldırı başlattı.

Suriye rejimine yakın haber sitesi Al Masdar'ın haberine göre, Rusya Hava Kuvvetleri’nin desteği ve 5. Fırtına Kolordusu ile 11. Tank Tümeni öncülüğünde taarruza geçen müttefik kuvvetlerinin ilk hedefinin el-Barghutiya kasabası olduğu bildirildi.



Bölgeden gelen güvenilir bilgilere göre; yoğun baskı sonrası IŞİD militanları kasaba içlerine çekilirken müttefik kuvvetleri de bölgede ilerleme sağladı.



Son gelen raporlar, ordunun kasabayı da tamamen kontrol altına aldığını ve Arşuna bölgesine ilerlediğini bildirse de bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Öte yandan, eş zamanlı olarak Palmira doğusunda ve Halep güneyindeki Hanasir çevresinde de IŞİD’e karşı taarruzu sürdüren ordu birlikleri, terör örgütünü sıkıştırmaya devam ediyor. Hama hattının çökmesi halinde, IŞİD’in Hanasir’de de uzun süre dayanamayacağı tahmin ediliyor.