Rusya: Bağdadi ölmüş olabilir

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de mayıs ayının sonunda Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Rus hava güçlerinin 28 Mayıs'ta Rakka'da düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmüş olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Muhtelif kanallar tarafından kontrol edinilen bilgiye göre, DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi de toplantıda bulunuyordu" ifadesi bulundu.

Rusya'nın bu açıklaması dünya haber ajansları tarafından son dakika ile duyuruldu.