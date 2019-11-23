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  4. 23 Kasım 2019 15:38

Rusya ile Suriye'de 10. kara devriyesi başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Ekim'de Soçi'de yapılan mutabakat uyarınca Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede onuncu ortak Rus-Türk devriyesinin başladığını duyurdu.

Rusya ile Suriye'de 10. kara devriyesi başladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kamışlı'nın kuzeybatısındaki sınır bölgesinde onuncu kara devriyesine başladıkları belirtildi.

Açıklamada, “23 Kasım 2019’da saat 10.00’dan itibaren Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak devriyesi, (TSK) Kamışlı'nın kuzeybatısındaki sınır bölgesinde çalışmalarına başladı” ifadelerine yer verildi.

Rus ve Türk askerlerin Şeyrek gümrük geçiş noktasından başlayan güzergah üzerinden Suriye-Türkiye sınırı boyunca doğuya ilerledikleri kaydedildi.

Ortak devriyeye yaklaşık 50 Rus ve Türk askerin, Rus askeri polisine ait 'Tigr' ve BTR-80 tipi zırhlı araçla Türk tarafına ait Kirpi zırhlı araçlarının katıldığını belirten bakanlık, Rus 'Orlan-10' tipi insansız hava aracının (İHA) ekiplerin ilerlediği bölgedeki durumu izlediğini ifade etti.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada da, "Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi" ifadelerine yer verildi.

 

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