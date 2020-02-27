Rusya: ''Suriye'de Türk İHA'sı düşürüldü!''

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, “Haseke bölgesinde Kamışlı–Şeyrek–Dellik–Tavrat–Kasra–Duhayt–Tel-Bum– Karamaniya–Selam Aleyk–Şeyrek–Kamışlı güzergahında ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti” dedi.

Rus askeri polisin ayrıca Halep ve Haseke bölgesinde ek devriyeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

"Türkiye'ye ait İHA, Suriye ordusu tarafından düşürüldü"

Juravlyov, Türkiye tarafının Soçi anlaşmasını ihlal ederek İdlib bölgesinde Suriye ordusuna yönelik topçu saldırılarıyla militanlara destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Juravlyov, “Türkiye tarafı, Soçi anlaşmasını ihlal ederek İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Suriye ordu birliklerine saldırılarda topçu ve insansız hava araçlarını kullanarak yasadışı silahlı oluşumlara desteğini sürdürüyor” dedi.

Juravlyov, 25 Şubat günü, Suriye hava sahasını ihlal eden ve Suriye ordusuna saldırmaya hazırlanan TSK’ya ait ‘Anka’ çok amaçlı insansız hava aracının Suriye hava savunması tarafından vurulduğunu bildirdi.





