Rusya ve Esad rejimi İdlib'i vurdu

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilileri Rus savaş uçaklarının 22 gün aradan sonra Suriye'nin İdlib kentine hava saldırı düzenlediğini bildirdi.

Muhaliflerden yapılan açıklamaya göre; Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağı şu ana kadar 20 saldırı düzenledi.

Kaynaklar, saldırılarda Rus savaş uçaklarının, İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye ve Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde sivil yerleşim yerleşimlerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurduğunu aktardı.

SURİYE ORDUSU DA VURMAYA BAŞLADI

Suriye ordusu da İdlib'i zaman zaman havadan vuruyor. Esad rejimine bağlı Suriye ordusu aralıklarla İdlib'i topçu ateşiyle de hedef alıyor.

RUSYA'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den hava saldırısı sonrasında açıklama yapıldı. Açıklamada; "Militanlar Suriye'de barışı ve üslerimiz tehdit ediyor İdlib bir terör yuvası haline geldi. Rusya, Türkiye ve İran'ın Tahran'da bir araya geleceği üçlü zirvede ana konu İdlib'deki son durum olacak. Trump'ın İdlib ile ilgili yaptığı açıklama kentteki sorunları çözüme yardım etmiyor." ifadeleri kullanıldı.

3 MİLYON SİVİL YAŞIYOR

Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.

İDLİB İRAN'DAKİ ZİRVEDE KONUŞULACAK

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'de ateşkesin bozulması Suriye için, bölge için felaket olur. İnsani bakımdan bir felaket olur. İdlib bölgesi, Astana ile belirlenen çatışmasızlık bölgelerinden son kalanıdır. 3,5 milyon insan burada yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Tahran'da Ruhani ve Putin'le görüşecek. Ama biz zirve öncesi temasları sürdürüyoruz ki buradan olumlu sonuç çıksın" diye konuştu.

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