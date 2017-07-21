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  4. 21 Temmuz 2017 21:12

Rusya'dan ABD'ye çok sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerine böyle tepki gösterdi.

Rusya'dan ABD'ye çok sert tepki
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki faaliyetlerinin hukuki dayanağının bulunmadığını belirterek, “Bu nedenle ABD, Suriye’deki üslerini ifşa etmiyor.” dedi.

Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergey Lavrov, Rusya'nın, Suriye ile karşılıklı imzaladığı anlaşmalar neticesinde bu ülkedeki faaliyetlerini yürüttüğüne işaret etti.

ABD’nin Suriye’deki faaliyetlerinin ise herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığını vurgulayan Lavrov, "Bu nedenle ABD, Suriye’deki üslerini ifşa etmiyor" dedi.

Rusya ve ABD’nin Suriye’deki ortak hedefinin terörle mücadele ve siyasi istikrar olduğunu belirten Lavrov, "Liderler irade gösterdiği zaman, iyi sonuçlar almak mümkündür. Suriye’nin güneyine ilişkin yapılan çatışmasızlık anlaşması da bunun örneğidir" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında ateşkes için vardığı anlaşmayla ilgili detaylara ilişkin çalışmaların da devam ettiğini ve yakın gelecekte tamamlanacağını düşündüğünü söyledi.

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