Rusya'dan savaş uçakları o bölgeleri bombaladı

Suriye'den gelen son dakika haberlerine göre, Rusya ve Suriye jetleri güney İdlib'de silahlı grupları vuruyor.

Rusya ve Suriye hava kuvvetleri son iki gündür İdlib'in kırsal bölgelerini havadan vuruyor.



Çarşamba sahabı başlayan hava harekatlarında, İdlib Valiliği'nin güney kırsalı defalarca topa tutuldu. Jetler ayrıca, Ceyş el Izza'ya ve Hama Valiliği eksenindeki müttefiklere ait çeşitli hedefleri vurdu.

Latakia'daki askeri kaynaklara göre, Suriye ve Rus hava kuvvetleri, İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyine 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi ve saldırıların çoğunluğu dün meydana geldi.



Hava saldırıları sonucunda, birçok silahlı grup zayiat verdi.